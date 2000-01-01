Васнецова (Утробина) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1856
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Васнецов Александр Петрович
Отец ребёнка: Васнецов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Васнецов Валериан Петрович
Отец ребёнка: Васнецов Петр Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно