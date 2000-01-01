Васнецова (Утробина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Утробина) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1856

Муж: Васнецов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Васнецов Александр Петрович

Отец ребёнка: Васнецов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Васнецов Валериан Петрович

Отец ребёнка: Васнецов Петр Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
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