Васнецов Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
01.10.1856
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Васнецов Александр Петрович
Мать ребёнка: Васнецова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Васнецов Валериан Петрович
Мать ребёнка: Васнецова Клавдия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон с. Больше-Норьинское (1858 г.), Священник с. Александровское Елаб. у. 1871-1891
Смерть
1894