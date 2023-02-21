Васнецов Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецов Петр Андреевич

Васнецов Петр Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Васнецов Андрей Сидорович

Мать: Васнецова Федосья Ефимовна

Бракосочетание
01.10.1856

Жена: Васнецова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Васнецов Александр Петрович

Мать ребёнка: Васнецова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Васнецов Валериан Петрович

Мать ребёнка: Васнецова Клавдия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон с. Больше-Норьинское (1858 г.), Священник с. Александровское Елаб. у. 1871-1891
Смерть
1894
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close