(Карри) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти02.11.1932
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Ранков Феодор (Федор)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1886
Сын: Подобед Порфирий
Отец ребёнка: Подобед Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амосов М.М.
Работа или профессия
Неизвестно
оперная певица
Смерть
02.11.1932
Москва, город федерального значения Москва