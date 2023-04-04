(Карри) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карри) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

02.11.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ранков Феодор (Федор)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1886

Сын: Подобед Порфирий

Отец ребёнка: Подобед Артемий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халатов Семен (Симон)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов М.М.

Работа или профессия
Неизвестно
оперная певица
Смерть
02.11.1932
Москва, город федерального значения Москва
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