(Карри) Елена 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

(Карри) Елена

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1868

умерла 02.11.1932, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Ранков Феодор (Федор)Неизвестно г.р.
Супруги
Амосов М.М.Неизвестно г.р.
Халатов Семен (Симон)01.09.1876 г.р.
Дети
Подобед Порфирий16.10.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ранков Феодор (Федор)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халатов Семен (Симон)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов М.М.

Работа или профессия
Неизвестно

оперная певица

Рождение ребёнка
16.10.1886

Сын: Подобед Порфирий

Отец ребёнка: Подобед Артемий

Смерть
02.11.1932
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.