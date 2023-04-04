(Карри) Елена
женский, родилась 1868
умерла 02.11.1932, Москва, город федерального значения Москва
ОтецРанков Феодор (Федор)Неизвестно г.р.
Супруги
Амосов М.М.Неизвестно г.р.
Халатов Семен (Симон)01.09.1876 г.р.
Дети
Подобед Порфирий16.10.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Ранков Феодор (Федор)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амосов М.М.
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1886
Сын: Подобед Порфирий
Отец ребёнка: Подобед Артемий
Смерть
02.11.1932
Москва, город федерального значения Москва