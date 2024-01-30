Рудашенко Дмитрий Мартынович
Место рожденияТорчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти02.06.1895 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1869 ст.
Дочь: Рудашенко Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1872 ст.
Сын: Рудашенко Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1873 ст.
Дочь: Рудашенко Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1874 ст.
Дочь: Рудашенко Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.
Дочь: Рудашенко Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1880 ст.
Сын: Рудашенко Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1883 ст.
Дочь: Рудашенко Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудашенко Ирина Петровна
Смерть
02.06.1895 ст.