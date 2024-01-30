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Рудашенко Дмитрий Мартынович

Место рождения

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

02.06.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1869 ст.

Дочь: Рудашенко Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1872 ст.

Сын: Рудашенко Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1873 ст.

Дочь: Рудашенко Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1874 ст.

Дочь: Рудашенко Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.

Дочь: Рудашенко Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1880 ст.

Сын: Рудашенко Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1883 ст.

Дочь: Рудашенко Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Рудашенко Ирина Петровна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудашенко Ирина Петровна

Смерть
02.06.1895 ст.
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