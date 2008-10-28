Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна

Место рождения

Теньгушево

Дата рождения

01.05.1927

Дата смерти

28.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1927

Отец: Хлебин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверина (Плетнева) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Плетнев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Плетнев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Плетнев Николай

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Нюхалкина (Плетнев) Полина Николаевна

Отец ребёнка: Плетнев Николай

Рождение ребёнка
07.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плетнев Николай

Смерть
28.10.2008

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