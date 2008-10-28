Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна
Место рожденияТеньгушево
Дата рождения01.05.1927
Дата смерти28.10.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1927
Отец: Хлебин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверина (Плетнева) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Плетнев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Плетнев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Плетнев Николай
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Нюхалкина (Плетнев) Полина Николаевна
Отец ребёнка: Плетнев Николай
Рождение ребёнка
07.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плетнев Николай
Смерть
28.10.2008