Плетнев Николай
Место рожденияТеньгушево
Дата рождения13.12.1924
Дата смерти06.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверина (Плетнева) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Нюхалкина (Плетнев) Полина Николаевна
Мать ребёнка: Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
07.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна
Смерть
06.11.1987