Плетнев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнев Николай

Место рождения

Теньгушево

Дата рождения

13.12.1924

Дата смерти

06.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверина (Плетнева) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Нюхалкина (Плетнев) Полина Николаевна

Мать ребёнка: Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
07.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плетнева (Хлебина) Татьяна Федоровна

Смерть
06.11.1987

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