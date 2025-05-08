Калашников Андрей Савельевич 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Калашников Андрей Савельевич

Автор
МК
Калашникова М.

мужской, родился 1900, Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

умер Неизвестно, Село Волчанка, Саратовская область

Дети
Калашников Николай Андреевич1929 г.р.
Калашников Владимир Андреевич17.03.1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

Рождение ребёнка
1929

Сын: Калашников Николай Андреевич

Мать ребёнка: Калашникова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
17.03.1937

Сын: Калашников Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Калашникова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Калашникова Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Калашникова Ольга Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Село Волчанка, Саратовская область

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