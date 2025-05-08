Калашников Андрей Савельевич
мужской, родился 1900, Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
умер Неизвестно, Село Волчанка, Саратовская область
Дети
Калашников Николай Андреевич1929 г.р.
Калашников Владимир Андреевич17.03.1937 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Калашников Николай Андреевич
Мать ребёнка: Калашникова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
17.03.1937
Сын: Калашников Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Калашникова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Калашникова Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Калашникова Ольга Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Село Волчанка, Саратовская область