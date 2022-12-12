Рявина (Сивенкова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рявина (Сивенкова) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Кайбичево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

13.09.1917

Дата смерти

21.04.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Кайбичево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
26.05.1938

Муж: Рявин Иван Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.11.1939

Дочь: Вебер Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Рявин Иван Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
21.04.1991
Светлицк, Пировский муниципальный район, Красноярский край
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