Рявина (Сивенкова) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1917
Дата смерти21.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1938
Рождение ребёнка
18.11.1939
Дочь: Вебер Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Рявин Иван Васильевич
Смерть
21.04.1991
Светлицк, Пировский муниципальный район, Красноярский край