Вебер (Рявина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вебер (Рявина) Антонина Ивановна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

18.11.1939

Дата смерти

11.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1939

Отец: Рявин Иван Васильевич

Мать: Рявина Надежда Григорьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1973

Дочь: Калачева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Вебер Александр Александрович

Светлицк, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
29.06.1973

Муж: Вебер Александр Александрович

Смерть
11.10.2015
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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