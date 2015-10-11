Вебер (Рявина) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.11.1939
Дата смерти11.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1939
Отец: Рявин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1973
Дочь: Калачева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Вебер Александр Александрович
Светлицк, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
29.06.1973
Смерть
11.10.2015
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край