Марина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1823
Дочь: Ольга Исаева
Отец ребёнка: Миронов Исай Сафронов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ольга Исаева
Отец ребёнка: Миронов Исай Сафронов
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Исаева
Отец ребёнка: Миронов Исай Сафронов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Исаева
Отец ребёнка: Миронов Исай Сафронов
Бракосочетание
22.01.1843
Муж: Трифон Евлампиев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно