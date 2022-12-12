Марина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Яковлева

Марина Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1823

Дочь: Ольга Исаева

Отец ребёнка: Миронов Исай Сафронов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ольга Исаева

Отец ребёнка: Миронов Исай Сафронов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Исаева

Отец ребёнка: Миронов Исай Сафронов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Исаева

Отец ребёнка: Миронов Исай Сафронов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.01.1843

Муж: Трифон Евлампиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Исай Сафронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Исай Сафронов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close