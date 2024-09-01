Маремьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

23.03.1767 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1672 г.р.

Дети

Около 1722 г.р.
Около 1723 г.р.
Около 1724 г.р.
Около 1734 г.р.
1741 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Федор Самуилов

Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Митрофан Федоров

Отец ребёнка: Федор Самуилов

Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Федор Самуилов

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Алексей Федоров

Отец ребёнка: Федор Самуилов

Бракосочетание
До 1739

Муж: Федор Самуилов

Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 41 год.
Рождение ребёнка
1741

Сын: Иоаким Федоров

Отец ребёнка: Федор Самуилов

Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 47 лет.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 48 лет.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 50 лет.
Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 73 года.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 79 лет.
Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 75 лет.
Смерть
23.03.1767 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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