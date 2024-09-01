Маремьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смерти23.03.1767 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Федор Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Митрофан Федоров
Отец ребёнка: Федор Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Федор Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Алексей Федоров
Отец ребёнка: Федор Самуилов
Бракосочетание
До 1739
Муж: Федор Самуилов
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 41 год.
Рождение ребёнка
1741
Сын: Иоаким Федоров
Отец ребёнка: Федор Самуилов
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 47 лет.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 48 лет.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 50 лет.
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 73 года.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 79 лет.
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 75 лет.
Смерть
23.03.1767 ст.