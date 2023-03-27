(Микоян) Воскеат Ованесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Микоян) Воскеат Ованесовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Микоян Иван (Ованес) Нерсесович

Мать: Микоян Тамара (Талида) Отаровна

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