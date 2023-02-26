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Михаил Фомин

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Жена

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Фома Силуянов

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.07.1809

Жена: Ефимия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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