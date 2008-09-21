Довганев Борис Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1942
Дата смерти21.09.2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1942
Отец: Довганев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.01.1978
Смерть
21.09.2008
Похороны
24.09.2008
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область