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Довганев Борис Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1942

Дата смерти

21.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1942

Отец: Довганев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.01.1978

Жена: Довганева Татьяна Васильевна

Смерть
21.09.2008
Похороны
24.09.2008
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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