Сакутин Алексей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакутин Алексей Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Сакутин Тимофей Пантелеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Зиновия Алексеевна

Мать ребёнка: Сакутина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Сакутин Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: Сакутина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сакутин Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: Сакутина Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сакутина Екатерина Петровна

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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