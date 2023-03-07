Сакутин Алексей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Сакутин Тимофей Пантелеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Зиновия Алексеевна
Мать ребёнка: Сакутина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сакутин Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: Сакутина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сакутин Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: Сакутина Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно