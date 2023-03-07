Сакутина (Шишкина) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Шишкин Петр Козмин
Мать: Шишкина Матрона Семенова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Зиновия Алексеевна
Отец ребёнка: Сакутин Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сакутин Артемий Алексеевич
Отец ребёнка: Сакутин Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сакутин Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Сакутин Алексей Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно