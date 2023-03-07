Сакутина (Шишкина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакутина (Шишкина) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Шишкин Петр Козмин

Мать: Шишкина Матрона Семенова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Зиновия Алексеевна

Отец ребёнка: Сакутин Алексей Тимофеев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Сакутин Артемий Алексеевич

Отец ребёнка: Сакутин Алексей Тимофеев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сакутин Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Сакутин Алексей Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сакутин Алексей Тимофеев

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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