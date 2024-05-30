Платонов Семён Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатонов Семён Неизвестно

Платонов Семён Неизвестно

avatar

Место рождения

Внуково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Внуково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Аграфена Семёновна

Мать ребёнка: Платонова Дарья Евдокимовна

Внуково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина (Платонова) Мария Семеновна

Мать ребёнка: Платонова Дарья Евдокимовна

Внуково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Платонова Дарья Евдокимовна

Внуково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1918

Дочь: Симон (Платонова) Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Платонова Дарья Евдокимовна

Внуково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Платонов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Платонова Дарья Евдокимовна

Внуково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.