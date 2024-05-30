Платонов Семён Неизвестно
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Аграфена Семёновна
Мать ребёнка: Платонова Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина (Платонова) Мария Семеновна
Мать ребёнка: Платонова Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Платонова Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
14.03.1918
Дочь: Симон (Платонова) Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Платонова Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Платонов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Платонова Дарья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно