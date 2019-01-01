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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Волкове Дмитрии Борисовиче, крестьянине с. Внукова Горностаевской вол. Михайловского у., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. архив Российск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1813Внуково, с. вл.при р. Проне.222280330334Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
С. Внуково40Давыдовы, малолетние1251025
Село Внуково и Д. Иванькова61Серг. Адриан. Протасов2321343
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
675. Внуково, село бывшее владельческое, дворов 81, жителей 673, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Внуково село3135близ ручья без незвания12346143069180214ГорностаевкаЦерк. кам., церк. шк., ветр. мел. каз. вин. лав., богад., просор.
Внуковская экономия Давыдова влад. усад3162—12380214Горностаевка
Внуковская экон. г. Худекова вл. ус.3171—831180214Горностаевка
Внуковская экон. г. Хрущевой вл. у.3172—32580214Горностаевка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329229Внуковосело54°03'с.ш.38°50'в.д.N-37-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617415116с Внуковосело