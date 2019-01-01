село Внуково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Внуково

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о Волкове Дмитрии Борисовиче, крестьянине с. Внукова Горностаевской вол. Михайловского у., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. архив Российск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1813Внуково, с. вл.при р. Проне.222280330334Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
С. Внуково40Давыдовы, малолетние1251025
Село Внуково и Д. Иванькова61Серг. Адриан. Протасов2321343

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Горностаевская волость
675. Внуково, село бывшее владельческое, дворов 81, жителей 673, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Горностаевская волость
Внуково село3135близ ручья без незвания12346143069180214ГорностаевкаЦерк. кам., церк. шк., ветр. мел. каз. вин. лав., богад., просор.
Внуковская экономия Давыдова влад. усад316212380214Горностаевка
Внуковская экон. г. Худекова вл. ус.3171831180214Горностаевка
Внуковская экон. г. Хрущевой вл. у.317232580214Горностаевка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
329229Внуковосело54°03'с.ш.38°50'в.д.N-37-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Горностаевское сельское поселение
61617415116с Внуковосело

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