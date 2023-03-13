Хуртина Агафья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуртина Агафья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

04.02.1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Хуртинъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Хуртинъ Иванъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуртинъ Иванъ

Смерть
04.02.1804
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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