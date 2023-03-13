Хуртина Агафья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти04.02.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Хуртинъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хуртинъ Иванъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуртинъ Иванъ
Смерть
04.02.1804
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан