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Попович Дарья Кузьмина

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попович Андриан / Андрей / Акимович

Рождение ребёнка
29.03.1915

Сын: Попович Иван Андреевич

Отец ребёнка: Попович Андриан / Андрей / Акимович

Рождение ребёнка
08.02.1920

Дочь: (Попович) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Попович Андриан / Андрей / Акимович

Смерть
Неизвестно

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