Попович Дарья Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1915
Отец ребёнка: Попович Андриан / Андрей / Акимович
Рождение ребёнка
08.02.1920
Дочь: (Попович) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Попович Андриан / Андрей / Акимович
Смерть
Неизвестно