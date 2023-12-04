Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Молодцова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Молодцова Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Молодцов авт Николаевич

Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Молодцов алек Николаевич

Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.12.1905

Сын: Молодцов Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Молодцов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Молодцов Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Молодцов Харитона Николаевна

Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Молодцова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодцов Николай Ефимович

Смерть
Неизвестно
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