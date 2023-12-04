Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Молодцова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Молодцова Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
25.12.1905
Сын: Молодцов Иосиф Николаевич
Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Молодцов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Молодцов Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Молодцов Харитона Николаевна
Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Молодцова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Молодцов Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно