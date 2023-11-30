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Молодцов Николай Ефимович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Молодцов Ефим

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Молодцова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Молодцова Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Молодцов авт Николаевич

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Молодцов алек Николаевич

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Молодцов Иосиф Николаевич

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Молодцов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Молодцов Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Молодцов Харитона Николаевна

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Молодцова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Февронья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья

Смерть
Неизвестно
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