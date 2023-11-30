Молодцов Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Молодцов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Молодцова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Молодцова Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1905
Сын: Молодцов Иосиф Николаевич
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1906
Сын: Молодцов Степан Николаевич
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Молодцов Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Молодцов Харитона Николаевна
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Молодцова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья
Смерть
Неизвестно