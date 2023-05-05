Реткина Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реткина Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реткин Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: (Реткина) Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Реткин Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: (Реткина) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Реткин Андрей Иванов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: (Реткина) Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Реткин Андрей Иванов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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