Реткина Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Реткин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: (Реткина) Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Реткин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: (Реткина) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Реткин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: (Реткина) Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Реткин Андрей Иванов