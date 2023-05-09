Реткин Андрей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реткин Андрей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

25.11.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реткина Домна

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Реткин Нестер Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: (Реткина) Катерина Андреевна

Мать ребёнка: Реткина Домна

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Реткин Филипп Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Реткин Афонасий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: (Реткина) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Реткина Домна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: (Реткина) Настасья Андреевна

Мать ребёнка: Реткина Домна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
25.11.1835
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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