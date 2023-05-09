Реткин Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смерти25.11.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Реткина Домна
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: (Реткина) Катерина Андреевна
Мать ребёнка: Реткина Домна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: (Реткина) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Реткина Домна
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: (Реткина) Настасья Андреевна
Мать ребёнка: Реткина Домна
Смерть
25.11.1835