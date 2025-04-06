Бекреева (Языкова) Татьяна Ксенофонтовна
женский, родилась 09.02.1893
умерла Неизвестно
ОтецЯзыков Ксенофонт Михайлович27.08.1865 г.р.
МатьЯзыкова (Поль) Мария Фёдоровна1862 г.р.
Супруги
Бекреев Константин Куприянович1883 г.р.
Дети
Бекреев Юрий Константинович1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бекреев Юрий Константинович
Отец ребёнка: Бекреев Константин Куприянович
Смерть
Неизвестно