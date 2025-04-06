Бекреева (Языкова) Татьяна Ксенофонтовна 09.02.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Бекреева (Языкова) Татьяна Ксенофонтовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.02.1893

умерла Неизвестно

Отец
Языков Ксенофонт Михайлович27.08.1865 г.р.
Мать
Языкова (Поль) Мария Фёдоровна1862 г.р.
Супруги
Бекреев Константин Куприянович1883 г.р.
Дети
Бекреев Юрий Константинович1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1893

Отец: Языков Ксенофонт Михайлович

Мать: Языкова (Поль) Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекреев Константин Куприянович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бекреев Юрий Константинович

Отец ребёнка: Бекреев Константин Куприянович

Смерть
Неизвестно

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