Языкова (Поль) Мария Фёдоровна
женский, родилась 1862
умерла Неизвестно
Супруги
Языков Ксенофонт Михайлович27.08.1865 г.р.
Дети
Языков Михаил Ксенофонтович14.07.1887 г.р.
Языкова Софья КсенофонтовнаПосле 1890 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Языков Андрей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович
Бракосочетание
16.07.1886
Рождение ребёнка
14.07.1887
Сын: Языков Михаил Ксенофонтович
Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Языкова Софья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Чернова (Языкова) Наталья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович
Рождение ребёнка
09.02.1893
Дочь: Бекреева (Языкова) Татьяна Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович
Рождение ребёнка
03.07.1898
Сын: Языков Дмитрий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович
Рождение ребёнка
25.10.1899
Сын: Языков Андрей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Языков Фёдор Ксенофонтович
Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович
Смерть
Неизвестно