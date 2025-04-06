Языкова (Поль) Мария Фёдоровна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Языкова (Поль) Мария Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1862

умерла Неизвестно

Супруги
Языков Ксенофонт Михайлович27.08.1865 г.р.
Дети
Языков Михаил Ксенофонтович14.07.1887 г.р.
Языкова Софья КсенофонтовнаПосле 1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Языков Андрей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович

Бракосочетание
16.07.1886

Муж: Языков Ксенофонт Михайлович

Рождение ребёнка
14.07.1887

Сын: Языков Михаил Ксенофонтович

Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович

Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Языкова Софья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Чернова (Языкова) Наталья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович

Рождение ребёнка
09.02.1893

Дочь: Бекреева (Языкова) Татьяна Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович

Рождение ребёнка
03.07.1898

Сын: Языков Дмитрий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович

Рождение ребёнка
25.10.1899

Сын: Языков Андрей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Языков Фёдор Ксенофонтович

Отец ребёнка: Языков Ксенофонт Михайлович

Смерть
Неизвестно

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