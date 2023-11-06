Матросов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матросов Михаил Иванович

Мать: Матросова (Исаева) Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Матросова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Матросова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Матросова) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Матросова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матросова Наталья

Смерть
Неизвестно

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