Матросов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матросова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Матросова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матросова) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Матросова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матросова Наталья
Смерть
Неизвестно