Матросова (Исаева) Мария Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1925
Дата смерти22.06.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.19
Дочь: Акишина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.04.19
Дочь: Юшенкова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1955
Дочь: Коровина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1963
Дочь: Чижова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1967
Дочь: Чижова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1970
Сын: Матросов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.06.?
Сын: Матросов Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матросов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матросов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матросов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1993