Матросова (Исаева) Мария Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросова (Исаева) Мария Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1925

Дата смерти

22.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.19

Дочь: Акишина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
16.04.19

Дочь: Юшенкова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович

Рождение
19.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1955

Дочь: Коровина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1963

Дочь: Чижова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1967

Дочь: Чижова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1970

Сын: Матросов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.06.?

Сын: Матросов Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матросов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матросов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матросов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Матросов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матросов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
22.06.1993
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