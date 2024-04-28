Морозов Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
27.09.1885
Рождение ребёнка
21.08.1893
Сын: Морозов Александр Иванович
Мать ребёнка: Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
12.10.1897
Дочь: (Морозова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
12.10.1897
Мать ребёнка: Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: (Морозова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна
Бракосочетание
12.11.1906
Смерть
Неизвестно