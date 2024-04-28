Морозов Иван Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Иван Родионович

Морозов Иван Родионович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Морозов Родион Евстигнеевич

Мать: Морозова Агафья Михайловна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.09.1885

Жена: Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1893

Сын: Морозов Александр Иванович

Мать ребёнка: Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1897

Дочь: (Морозова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1897

Сын: Морозов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: (Морозова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.11.1906

Жена: Морозова Александра Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.