Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.09.1885

Муж: Морозов Иван Родионович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1893

Сын: Морозов Александр Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Родионович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1897

Дочь: (Морозова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Родионович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1897

Сын: Морозов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Родионович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: (Морозова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Родионович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

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