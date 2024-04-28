Морозова (Старикова) Ефросинья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1885
Рождение ребёнка
21.08.1893
Сын: Морозов Александр Иванович
Отец ребёнка: Морозов Иван Родионович
Рождение ребёнка
12.10.1897
Дочь: (Морозова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Родионович
Рождение ребёнка
12.10.1897
Отец ребёнка: Морозов Иван Родионович
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: (Морозова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Родионович