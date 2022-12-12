Копычева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Надежда Лаврентьевна
Отец ребёнка: Копычев Лаврентий Сергеевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Копычев Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Копычев Лаврентий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно