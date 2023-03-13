Ожиганова Марфа Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Белынцева Прасковья
Отец ребёнка: Ожигановъ Николай
Рождение ребёнка
06.01.1903
Дочь: Козлова Домна
Отец ребёнка: Ожигановъ Николай
Рождение ребёнка
14.07.1905
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Ожигановъ Николай
хуторъ Дмитревский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ожигановъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ожигановъ Николай