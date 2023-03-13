Ожиганова Марфа Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожиганова Марфа Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Белынцева Прасковья

Отец ребёнка: Ожигановъ Николай

Рождение ребёнка
06.01.1903

Дочь: Козлова Домна

Отец ребёнка: Ожигановъ Николай

Рождение ребёнка
14.07.1905

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Ожигановъ Николай

хуторъ Дмитревский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ожигановъ Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожигановъ Николай

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