Ожигановъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожигановъ Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Белынцева Прасковья

Мать ребёнка: Ожиганова Марфа Игнатьева

Рождение ребёнка
06.01.1903

Дочь: Козлова Домна

Мать ребёнка: Ожиганова Марфа Игнатьева

Рождение ребёнка
14.07.1905

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Ожиганова Марфа Игнатьева

хуторъ Дмитревский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ожиганова Марфа Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожиганова Марфа Игнатьева

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