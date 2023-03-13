Ожигановъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Белынцева Прасковья
Мать ребёнка: Ожиганова Марфа Игнатьева
Рождение ребёнка
06.01.1903
Дочь: Козлова Домна
Мать ребёнка: Ожиганова Марфа Игнатьева
Рождение ребёнка
14.07.1905
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Ожиганова Марфа Игнатьева
хуторъ Дмитревский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ожиганова Марфа Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно