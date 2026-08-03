Павлова (Колли) КАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА
женский, родилась 1804
умерла 1827
МатьКолли (Бейли) МАРИЯ (Мэри) ИВАНОВНА1773 г.р.
ОтецКолли ЯКОВ (Джеймс)) ВАСИЛЬЕВИЧ1771 г.р.
Супруги
Павлов ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ1784 г.р.
Дети
Павлов ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ1821 г.р.
Павлов АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Павлов ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Павлов ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Смерть
1827