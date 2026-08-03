Павлова (Колли) КАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Павлова (Колли) КАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1804

умерла 1827

Мать
Колли (Бейли) МАРИЯ (Мэри) ИВАНОВНА1773 г.р.
Отец
Колли ЯКОВ (Джеймс)) ВАСИЛЬЕВИЧ1771 г.р.
Супруги
Павлов ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ1784 г.р.
Дети
Павлов ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ1821 г.р.
Павлов АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Колли ЯКОВ (Джеймс)) ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: Колли (Бейли) МАРИЯ (Мэри) ИВАНОВНА

Бракосочетание
1820

Муж: Павлов ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
1821

Сын: Павлов ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Павлов ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
1823

Сын: Павлов АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Павлов ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смерть
1827

Мы используем куки для улучшения работы сайта.