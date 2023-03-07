Кощеева (Булдакова) Марфа Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Булдакова) Марфа Афанасиева

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Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Булдаков Афанасий Нифантов

Мать: Булдакова Параскева Иванова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агафонова Матрона Борисовна

Отец ребёнка: Кощеев Борис Климентов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Кощеев Борис Климентов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Борис Климентов

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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