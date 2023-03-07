Кощеева (Булдакова) Марфа Афанасиева
Место рожденияВятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агафонова Матрона Борисовна
Отец ребёнка: Кощеев Борис Климентов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Кощеев Борис Климентов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782