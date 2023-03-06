Булдакова (Мотошкова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Мотошкова) Параскева Иванова

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Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, Сулаевская волость, Большекабановское общество, починок Стрелковский

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния, Вятский уезд, Сулаевская волость, Большекабановское общество, починок Стрелковский
Рождение ребёнка
1746

Сын: Булдаков Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Булдаков Афанасий Нифантов

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Кощеева Марфа Афанасиева

Отец ребёнка: Булдаков Афанасий Нифантов

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
23.10.1749 ст.

Сын: Булдаков Иаков Афанасьевич

Отец ребёнка: Булдаков Афанасий Нифантов

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Булдаков Афанасий Нифантов

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Булдаков Афанасий Нифантов

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Афанасий Нифантов

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
После 1782
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