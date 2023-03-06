Булдакова (Мотошкова) Параскева Иванова
Место рожденияВятская губерния, Вятский уезд, Сулаевская волость, Большекабановское общество, починок Стрелковский
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятская губерния, Вятский уезд, Сулаевская волость, Большекабановское общество, починок Стрелковский
Рождение ребёнка
1746
Сын: Булдаков Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Булдаков Афанасий Нифантов
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Кощеева Марфа Афанасиева
Отец ребёнка: Булдаков Афанасий Нифантов
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
23.10.1749 ст.
Сын: Булдаков Иаков Афанасьевич
Отец ребёнка: Булдаков Афанасий Нифантов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Булдаков Афанасий Нифантов
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Булдаков Афанасий Нифантов
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
После 1782