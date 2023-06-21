Фролова Арина Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: (Фролова) Прасковья Никоновна
Отец ребёнка: Фролов Никон Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1806 по 1807 ст.
Отец ребёнка: Фролов Никон Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.
Отец ребёнка: Фролов Никон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: (Фролова) Анна Никоновна
Отец ребёнка: Фролов Никон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: (Фролова) Федосья Никоновна
Отец ребёнка: Фролов Никон Тимофеевич
Смерть
Неизвестно