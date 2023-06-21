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Фролова Арина Пантелеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Никон Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: (Фролова) Прасковья Никоновна

Отец ребёнка: Фролов Никон Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1806 по 1807 ст.

Сын: Фролов Хрисанф Никонович

Отец ребёнка: Фролов Никон Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.

Сын: Фролова Пётр Никоновича

Отец ребёнка: Фролов Никон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: (Фролова) Анна Никоновна

Отец ребёнка: Фролов Никон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: (Фролова) Федосья Никоновна

Отец ребёнка: Фролов Никон Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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