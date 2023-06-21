Фролов Никон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1779 по 1780 ст.
Дата смерти1838 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1779 по 1780 ст.
Отец: Фролов Тимофей Иларионович
Мать: Фролова Алёна
Рождение ребёнка
С 1798 по 1800 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Прасковья Никоновна
Мать ребёнка: Фролова Арина Пантелеева
Рождение ребёнка
С 1806 по 1807 ст.
Мать ребёнка: Фролова Арина Пантелеева
Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.
Мать ребёнка: Фролова Арина Пантелеева
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Анна Никоновна
Мать ребёнка: Фролова Арина Пантелеева
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Федосья Никоновна
Мать ребёнка: Фролова Арина Пантелеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Арина Пантелеева
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1838 ст.