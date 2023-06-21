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Фролов Никон Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1779 по 1780 ст.

Дата смерти

1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1779 по 1780 ст.

Отец: Фролов Тимофей Иларионович

Мать: Фролова Алёна

Рождение ребёнка
С 1798 по 1800 ст.

Сын: Фролов Иван Никонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Прасковья Никоновна

Мать ребёнка: Фролова Арина Пантелеева

Рождение ребёнка
С 1806 по 1807 ст.

Сын: Фролов Хрисанф Никонович

Мать ребёнка: Фролова Арина Пантелеева

Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.

Сын: Фролова Пётр Никоновича

Мать ребёнка: Фролова Арина Пантелеева

Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Анна Никоновна

Мать ребёнка: Фролова Арина Пантелеева

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Федосья Никоновна

Мать ребёнка: Фролова Арина Пантелеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Арина Пантелеева

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1838 ст.