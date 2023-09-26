Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

25.03.1861 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1839 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1821 ст.

Жена: Ирина Васильевна

Демешкино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
приход Параскевы Пятницы
Рождение ребёнка
11.05.1836 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Демешкино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.

Сын: Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Демешкино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
25.03.1861 ст.
Демешкино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
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