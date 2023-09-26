Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти25.03.1861 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1821 ст.
Жена: Ирина Васильевна
приход Параскевы Пятницы
Рождение ребёнка
11.05.1836 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.
Сын: Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Смерть
25.03.1861 ст.