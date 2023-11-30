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Ирина Васильевна

Место рождения

Коскино-1, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Коскино-1, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.10.1821 ст.

Муж: Иван Тимофеевич

Демешкино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
приход Параскевы Пятницы
Рождение ребёнка
11.05.1836 ст.

Дочь: Левченкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Демешкино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.

Сын: Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Демешкино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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