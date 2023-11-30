Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1821 ст.
Муж: Иван Тимофеевич
приход Параскевы Пятницы
Рождение ребёнка
11.05.1836 ст.
Дочь: Левченкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.
Сын: Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно