Артемьева (Рябинкина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Рябинкина) Параскева Ивановна

Место рождения

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Рябинкин Иван Егорович

Мать: Рябинкина Евфимия Ивановна

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Артемьев Николай Александрович

Отец ребёнка: Артемьев Александр Артемьевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1912

Муж: Артемьев Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Артемьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Артемьев Александр Артемьевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Артемьева Таисия Александровна

Отец ребёнка: Артемьев Алексей Артемьевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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