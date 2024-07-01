Артемьева (Рябинкина) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Рябинкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Артемьев Николай Александрович
Отец ребёнка: Артемьев Александр Артемьевич
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1915
Сын: Артемьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Артемьев Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Артемьева Таисия Александровна
Отец ребёнка: Артемьев Алексей Артемьевич
Смерть
Неизвестно