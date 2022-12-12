Климовских Евдокия Стахиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
20.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1800
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Климовских Семен Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1804
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Климовских Семен Михайлович
Крещение
25.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Волкова Васса Семеновна
Отец ребёнка: Климовских Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно