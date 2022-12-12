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Климовских Евдокия Стахиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
20.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1800

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Климовских Семен Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1804

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Климовских Семен Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Волкова Васса Семеновна

Отец ребёнка: Климовских Семен Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Семен Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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