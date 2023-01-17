Волкова (Климовских) Васса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Климовских) Васса Семеновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Климовских Семен Михайлович

Мать: Климовских Евдокия Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Пономарь Федор Плотников
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Волков Михаил Еремеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Михаил Еремеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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