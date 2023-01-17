Волкова (Климовских) Васса Семеновна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Крещение
25.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Пономарь Федор Плотников
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Волков Михаил Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно