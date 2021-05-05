Пшеничников Андрей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Пшеничников Илья Васильевич
Мать: Пшеничникова мама
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Пшеничников Яков Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Пшеничникова Серафима Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Пшеничникова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Пшеничникова Евдокея Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Пшеничникова Парасковья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Пшеничникова Пселомея Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Пшеничникова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: не указана