Пшеничников Андрей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничников Андрей Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пшеничников Илья Васильевич

Мать: Пшеничникова мама

Рождение ребёнка
22.01.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.1915

Сын: Пшеничников Яков Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.05.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничникова Серафима Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничникова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничникова Евдокея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничникова Парасковья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничникова Пселомея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничникова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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