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Харитонова Анна Васильева

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Место рождения

Ревякино, Перемышльский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревякино, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
29.04.1905

Муж: Харитонов Георгий (Егор) Данилов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1907

Сын: Харитонов Иван

Отец ребёнка: Харитонов Георгий (Егор) Данилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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