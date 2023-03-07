Харитонова Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1905
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1907
Сын: Харитонов Иван
Отец ребёнка: Харитонов Георгий (Егор) Данилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно