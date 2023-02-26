Харитонов Георгий (Егор) Данилов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Харитонов Даниил
Мать: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.04.1905
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1907
Сын: Харитонов Иван
Мать ребёнка: Харитонова Анна Васильева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно