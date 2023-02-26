Харитонов Георгий (Егор) Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Георгий (Егор) Данилов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Харитонов Даниил

Мать: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.04.1905

Жена: Харитонова Анна Васильева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1907

Сын: Харитонов Иван

Мать ребёнка: Харитонова Анна Васильева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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