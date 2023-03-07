Стряпухина Ксения Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стряпухина Ксения Архиповна

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Стряпухина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Стряпухин Андрей Михайлович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Стряпухин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Стряпухин Андрей Михайлович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Стряпухин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Стряпухин Андрей Михайлович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Стряпухин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Стряпухин Андрей Михайлович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стряпухин Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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