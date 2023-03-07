Стряпухина Ксения Архиповна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Стряпухина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Стряпухин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Стряпухин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Стряпухин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Стряпухин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Стряпухин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Стряпухин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Стряпухин Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно