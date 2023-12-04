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Соловьев Уар Лаврентьевич

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Соловьев Лаврентий Сергеевич

Мать: Соловьева Афимия Ефимия Ефимовна Ермолова

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Королева (Соловьева) Елена Уаровна

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Васильевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.05.1887 ст.

Дочь: Соловьева Анна Уаровна

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Васильевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Поручитель
22.02.1888 ст.
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
23.07.1888 ст.

Сын: Соловьев Василий Уарович

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Васильевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.05.1890

Сын: Соловьев Константин Уарович

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно

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