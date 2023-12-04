Соловьев Уар Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Королева (Соловьева) Елена Уаровна
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
20.05.1887 ст.
Дочь: Соловьева Анна Уаровна
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Васильевна
Поручитель
22.02.1888 ст.
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
23.07.1888 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1890
Сын: Соловьев Константин Уарович
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно