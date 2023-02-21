Голубева (Никитина) Тамара Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Никитина) Тамара Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1960

Отец: не указан

Мать: Никитина Мария Павловна

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