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Никитина Мария Павловна

Место рождения

Плющево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914

Отец: Павел

Мать: не указана

Плющево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Романова Людмила Кузьминична

Отец ребёнка: Царьков Кузьма Патапович

Кесова Гора, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1960

Дочь: Голубева Тамара Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Сергей Антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царьков Виктор Кузьмич

Отец ребёнка: Царьков Кузьма Патапович

Знобь-Новгородское, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Кесова Гора, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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