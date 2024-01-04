Никитина Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения08.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Романова Людмила Кузьминична
Отец ребёнка: Царьков Кузьма Патапович
Рождение ребёнка
10.05.1960
Дочь: Голубева Тамара Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Царьков Кузьма Патапович
Знобь-Новгородское, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно